Inter, Marotta prova il colpo a sorpresa: per la difesa il nome viene dalla Liga Spagnola

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 07/02/2023

Inter, contatti per un nome mai uscito in difesa. La società nerazzurra, in questi giorni, è alle prese con le grane rinnovi. Infatti, se da un lato Milan Skriniar ha deciso di non sposare il progetto nerazzurro per le prossime stagioni per accasarsi al Paris Saint-Germain, dall’altro ci sono altri casi spinosi che vanno analizzati e vanno affrontati con cura per evitare di perdere altri giocatori a parametro zero.

Si tratta in primis di Stefan de Vrij, ma anche di Bastoni – anche se la sua scadenza è al 30 giugno del 2024. Sono in corso delle trattative per i rinnovi, ma nel frattempo, in viale della Liberazione, non ci si vuol far trovare impreparati, ed è per questo che, in queste ore, c’è un nome mai uscito prima proveniente dalla Liga Spagnola. Ecco di chi si tratta.

Inter, primi contatti per un difensore della Liga Spagnola per giugno: il ragazzo potrebbe essere la carta a sorpresa di Marotta e Ausilio

Dunque, la dirigenza nerazzurra, si sta preparando anche all’evenienza di un eventuale rivoluzione per quanto riguarda il reparto arretrato. Secondo quanto riportato dal portale Goal Italia, infatti, in questi giorni sarebbero iniziati i primi contatti per il difensore, classe 1998, di proprietà del Rostov, ma in prestito al Maiorca, Dennis Hadzikadunic.

Il giocatore potrebbe essere una soluzione adatta per la squadra di Simone Inzaghi. Dotato di un grande fisico – è alto 194 cm -, di un buon senso della posizione e di un buon piede, potrebbe arrivare a Milano nel corso della prossima estate. Insomma, vedremo se questi discorsi verranno approfonditi in seguito o se rimarranno tali. Intanto, la rivoluzione in difesa è partita.