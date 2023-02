Inter, Zanetti dice la sua sul caso Skriniar: chiaro sulla fascia da capitano

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 07/02/2023

Zanetti Inter, all’indomani del derby vinto contro il Milan il vicepresidente intervista ha concesso un’intervista ai microfoni di DAZN.

Nel corso dell’intervista ha risposto anche a una domanda sul caso Skriniar. Lo slovacco andrà a parametro zero al Paris Saint-Germain e la società ha deciso di togliere la fascia da capitano dal suo braccio.

Zanetti Inter: “Skriniar? La sua decisione va accettata”

Ecco di seguito le sue parole riportate da Tuttomercatoweb: “Se la situazione andava gestita meglio? Non lo so, ma è semplice: noi abbiamo proposto il rinnovo nelle nostre possibilità, lui ha valutato e detto no. Va bene così e la sua decisione va accettata. La cosa più importante è la risposta dell’ambiente che ha capito di dover mettere il giocatore nella condizione di rendere al meglio. Quello che conta è il bene della società e lui è stato il primo a capirlo. L’Inter andrà avanti, Skriniar indosserà un’altra maglia da luglio e gli auguriamo il meglio. Per noi è fondamentale che giochi come nel derby”.

Sulla decisione di togliergli la fascia di capitano Zanetti ha ribadito lo stesso concetto espresso da Beppe Marotta aggiungendo che è stata una decisione legata specialmente al futuro e che la società si sarebbe prima confrontata con il giocatore: “L’Inter va avanti, guardiamo al futuro. Nel derby il capitano è stato Lautaro, che è il presente e il futuro”.