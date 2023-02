Mercato Inter, scatta il riscatto obbligatorio: affare da 10 milioni

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 07/02/2023

Mercato Inter, i nerazzurri chiudono per il primo colpo ufficiale di questo 2023. Come riportato dal giornalista Fabrizio Romano sul proprio account Twitter, Kristjan Asllani è diventato ufficialmente nerazzurro al 100%.

I nerazzurri hanno esercitato l’opzione di riscatto obbligatoria prevista al primo punto conquistato nel mese di febbraio 2023.

Mercato Inter, i dettagli dell’operazione Asllani: 10 milioni nelle casse dell’Empoli

L’Inter verserà nelle casse dell’Empoli la cifra pattuita in estate di 10 milioni di euro bonus compresi. Affare complessivo da 14 milioni di euro dato che i nerazzurri hanno già versato in estate 4 milioni di euro per il prestito oneroso.

Asllani adesso è chiamato a provare a fare il definitivo salto di qualità in nerazzurro dopo l’ottima passata stagione con la maglia dell’Empoli. Finora non è ancora riuscito a ritagliarsi uno spazio collezionando soltanto 9 presenze, delle quali due da titolare.