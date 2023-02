Inter, basta casi Skriniar. Big nel mirino: due rinnovi sono caldissimi

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 07/02/2023

Inter, altri due rinnovi animano i pensieri della dirigenza. Dopo il caso Skriniar (lo slovacco ha deciso di non rinnovare, passerà in estate al Psg), altri calciatori diventano centrali nelle logiche di prolungamento. Si tratta di Calhanoglu e Bastoni. Entrambi rappresentano due certezze dello scacchiere di Simone Inzaghi: difficile privarsene, l’Inter farà di tutto affinché questo non avvenga.

Ma qual è il punto della situazione? Da Calhanoglu, spiega gazzetta.it, ci sarebbe una richiesta precisa. Un ritocco dell’ingaggio, in linea col valore dimostrato dal turco fin qui. Peraltro i soldi risparmiati sull’ingaggio di Skriniar, sarebbero investiti proprio su altri calciatori. Uno di questi potrebbe essere l’ex Milan, particolarmente pimpante nel nuovo ruolo da regista cucitogli addosso quest’anno.

Inter, le richieste economiche di Calhanoglu e Bastoni. La ricostruzione

Calhanoglu chiede 6 milioni (contro gli attuali 5) e ci sarebbero le sirene della Premier League.

E Bastoni? Iniziati i colloqui, riporta la stessa fonte. L’idea è andare oltre il 2024, termine attualmente presente nel contratto del forte difensore italiano. Di 5 milioni la richiesta di Bastoni (ne percepisce 3). La proposta dell’Inter sarebbe tra i 4 e 4.5 milioni più bonus.