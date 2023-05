Inter: un rinnovo già fatto, due quasi ed uno in trattativa. Il punto

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 14/05/2023

Inter, continua a tenere banco la situazione rinnovi. La vittoria nel derby d’andata di Champions contro il Milan per 2-0 e quella di ieri sera, in campionato, contro il Sassuolo per 4-2, hanno riportato l’entusiasmo in casa nerazzurra che, adesso, si appresta ad affrontare il rush finale di questa stagione. La squadra di Inzaghi è impegnata su tre fronti e non può abbassare la guardia.

L’obiettivo principale, per la dirigenza nerazzurra, è di sicuro arrivare tra le prime quattro. La qualificazione alla prossima Champions League, infatti, sarebbe un toccasana per quanto riguarda i conti e gli introiti che ci sarebbero a bilancio. Ancor più importante sarebbe qualificarsi specie per quanto riguarda tutti quei rinnovi per cui, in questo momento, ci sono delle trattative da ultimare o da proseguire. Proprio per questo, ecco il punto della situazione.

Inter, a fine stagione si cerca di definire i rinnovi in ballo: ecco il punto della situazione di quattro giocatori

Come detto, in casa nerazzurra, il tema dei rinnovi di contratto è sempre molto caldo. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, in questo momento sono quattro i giocatori su cui ci si sta concentrando maggiormente. In primis, il rinnovo di Hakan Calhanoglu. L’accordo con il ragazzo è stato trovato intorno ai 6 milioni di euro a stagione e si attende di sapere se si parteciperà alla prossima Champions League o meno per ufficializzare il tutto.

Ma occhio anche ad Alessandro Bastoni, la cui richiesta è di 6,5 milioni di euro, mentre la dirigenza nerazzurra è arrivata a 5 milioni più bonus. Discorsi parzialmente differenti per Dzeko e de Vrij. Anche per loro si attende di capire se ci sarà la qualificazione alla prossima Champions, ma se per il primo si sarebbe già trovato un principio d’accordo, per l’olandese ci siamo quasi. In tal caso, l’Inter cerca di abbassare qualcosina per quanto riguarda la richiesta del giocatore che è di 4 milioni di euro.