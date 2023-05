Inter-Milan, le ultime da Milanello. Pioli può esultare: arriva la grande notizia

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 14/05/2023

Inter-Milan, arrivano buone notizie per Stefano Pioli. Un periodo non buono per la squadra rossonera che, in questa fase della stagione, non sta riuscendo ad avere la continuità necessaria per raggiungere i propri obiettivi. Ma, come dimostrato già in passato ed anche in questa stagione, la squadra rossonera è sempre riuscita a tirare il meglio di sè quando sembrava che la situazione dovesse precipitare.

Ecco perchè, martedì, Lautaro e compagni dovranno fare molto più di molta attenzione per evitare delle brutte sorprese dopo il 2-0 dell’andata. Intanto, da Milanello, arrivano ottime notizie per Stefano Pioli. Insieme ai compagni, infatti, si è allenato anche Rafael Leao che, sicuramente, sarà della partita. L’esterno portoghese, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, ha svolto tutto l’allenamento con il gruppo, eccetto la partitella finale come da programma.

Dopo l’infortunio avuto contro la Lazio, il Milan potrà riavere in campo il suo miglior giocatore che spesso ha fatto male proprio alla squadra nerazzurra. Un motivo in più per tenere le antenne dritte e giocare con la massima concentrazione per ottenere l’approdo alla finale di Istanbul che, a questo punto, diventa un obbligo.