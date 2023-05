Inter, novità sui rinnovi di due calciatori: le ultime da Milano

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 14/05/2023

Inter che ha vinto contro il Sassuolo, preparandosi così al meglio per la semifinale di ritorno di Champions League contro il Milan, che ha invece perso contro la Spezia. Questa sconfitta dei rossoneri, insieme al pareggio della Lazio contro il Lecce, ha permesso ai nerazzurri di salire al terzo posto in classifica con un vantaggio di cinque punti sul quinto posto.

Questo risultato sembra avvicinare sempre di più la qualificazione alla prossima Champions League, una competizione di vitale importanza per le casse nerazzurre per programmare al meglio la prossima sessione di mercato.

Inter, novità sul futuro di De Vrij e Calhanoglu

Nel frattempo, l’edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato novità importanti sulla situazione dei rinnovi di contratto. Dopo l’addio imminente di Skriniar al PSG, l’Inter non vuole perdere altri elementi preziosi della rosa. Per quanto riguarda Bastoni, in scadenza nel 2024, si respira ottimismo per il prolungamento del contratto. Il difensore italiano chiede 6.5 milioni di euro, ma la società è pronta a venirgli incontro offrendogli 5 milioni di euro più bonus.

Anche il rinnovo del contratto di de Vrij, che scade alla fine di questa stagione, sembra essere in fase di trattativa. Il giocatore vorrebbe un biennale a 4 milioni di euro, ma il club vorrebbe risparmiare qualcosa. Infine, manca solo l’ufficialità per il rinnovo di Calhanoglu, atteso alla fine di questa stagione. Il giocatore prolungherà il suo legame con i nerazzurri per altri 3 anni a 6 milioni di euro più bonus. Nonostante queste trattative sui rinnovi di contratto, la priorità dell’Inter rimane la semifinale di ritorno di Champions League contro il Milan.