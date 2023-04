Inter, senza Champions addio obiettivi importanti: Marotta introduce uno scenario

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 18/04/2023

Inter, senza la Champions addio agli obiettivi importanti. Nelle ultime settimane, visti i risultati non ottimali della squadra nerazzurra in campionato, in viale della Liberazione stanno anche pensando alla possibilità di non raggiungere le prime quattro posizioni. Se il primo posto è stato oramai fissato del Napoli, anche il secondo sembra essere stato suggellato dalla Lazio.

Ci sono ancora due posizioni a disposizione per ambire alla qualificazione alla prossima Champions League. Ma man mano che passano le giornate di Serie A, la squadra nerazzurra si ritrova sempre più risucchiata all’interno della zona Europa League. Ecco perchè, a partire da Marotta, serpeggia un nuovo input se non dovessero arrivare gli incassi previsti.

Inter, senza la Champions finite le ambizioni alte: Marotta da un input in caso di mancato quarto posto

Come detto, l’Inter si ritrova clamorosamente invischiata nella lotta per qualificarsi alla prossima Champions League. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, avrebbe in mente un piano nel caso in cui non si raggiungano le prime quattro posizioni.

Infatti, se dovesse accadere questa eventualità, cambierebbe il progetto nerazzurro che prevederebbe l’introduzione in rosa esclusivamente di giocatori giovani e futuribili, in modo da recuperare ciò che verrebbe perso a livello economico. Questo vorrebbe dire dover dire addio ad ambizioni importanti, come sta accadendo nelle ultime tre stagioni, e, quindi dover ricostruire in maniera più lenta.