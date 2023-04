Inter, dalla Spagna sicuri: ecco per chi era la visita di Ausilio

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 18/04/2023

Inter, dalla Spagna ci sono i primi nomi che interessano ad Ausilio. Nei giorni scorsi, è venuta fuori una fotografia rappresentante il ds nerazzurro, Piero Ausilio, nella sede del Barcellona. Già da tempo si parla di una possibilità di scambi tra le due squadre all’interno della prossima finestra di mercato.

Di fatto, però, Marotta, ha fatto da pompiere nel pre-partita contro il Monza, parlando di visita usuale. Dalla Spagna, però, quest’oggi hanno ribattuto la notizia che vi sono dei calciatori blaugrana che interessano parecchio alla società nerazzurra. In particolare, si fanno i nomi di tre difensori che potrebbero fare al caso del club nerazzurro.

Inter, dalla Spagna sono sicuri: ‘Ausilio a Barcellona per questi tre nomi’. Ecco di chi si tratta

Come detto, Ausilio è stato intravisto a Barcellona e molti hanno parlato di nomi che potrebbero interessare ad entrambe le società per alcuni scambi di mercato. Secondo il quotidiano spagnolo Sport, il ds interista avrebbe chiesto informazioni per quanto riguarda tre difensori nello specifico. Si tratta di Lenglet, Umtiti ed Eric Garcia.

I primi due torneranno dai rispettivi prestiti a Tottenham e Lecce e saranno messi sul mercato. Il terzo, invece, è difficile che si muova da Barcellona, vista la sua volontà di rimanere in maglia blaugrana. Non è escluso che ci possano essere altri nomi in ballo, ma aldilà di tutto, bisognerà vedere se queste saranno solo indiscrezioni o se ci sarà davvero qualcosa di concreto.