Inter-Benfica, due dubbi per Inzaghi: la probabile di domani sera

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 18/04/2023

Inter-Benfica, la probabile formazione di domani sera. Dopo la vittoria nella partita d’andata per 0-2 allo stadio Da Luz, la squadra nerazzurra si troverà nuovamente ad affrontare il Benfica per la sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Una partita che, nonostante il vantaggio accumulato, nasconde varie insidie per gli uomini di Simone Inzaghi.

Proprio per questo, lo stesso tecnico interista sta cercando di preparare al meglio la sfida, cercando di affidarsi agli uomini giusti e provando a sciogliere gli ultimi dubbi della vigilia. Infatti, l’allenatore nerazzurro, si trova combattuto nel dover scegliere tra due soluzioni differenti. Una in mezzo al campo ed una nel reparto avanzato.

Inter-Benfica, vigilia di Champions per i nerazzurri: due dubbi di formazione per Simone Inzaghi in vista di domani

Dunque, Inzaghi, dovrà sciogliere gli ultimi dubbi in vista di domani sera. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, infatti, in porta dovrebbe esserci regolarmente al suo posto Onana, con Darmian, Acerbi e Bastoni in difesa. Sugli esterni dovrebbero agire Dumfries a destra e Dimarco a sinistra.

Per quanto riguarda il terzetto di centrocampo, al momento in vantaggio sembrano esserci Barella, Brozovic e Mkhitaryan, ma per Inzaghi c’è il dubbio Calhanoglu dall’inizio. In avanti, invece, Lautaro è certo di un posto da titolare, mentre Lukaku e Dzeko si giocano il ruolo di suo partner, con il bosniaco che al momento sembra essere in vantaggio.