Inter, ad Appiano è successo qualcosa di nuovo

di Redazione, pubblicato il: 14/05/2024

(Inter) Fabrizio Biasin ai microfoni di Mediaset ha individuato un altro fattore importante per i successi del club nerazzurro.

“Se vi fate un giro in questi giorni ad Appiano Gentile ti accorgi di qualcosa che è successo non troppe volte nella storia dell’Inter. C’è un’organizzazione che le altre invidiano all’Inter, e questo è dovuto al lavoro di chi sta a monte. Non è che si fa il prestito e chi è in società si strappa i capelli: l’Inter al momento è un modello di gestione e organizzazione in Italia e in Europa. Zhang sta facendo delle cose consentite, mentre i dirigenti stanno facendo le cose fatte per bene. E questa cosa va detta“.