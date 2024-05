Inter già avanti per il prossimo anno, parola di un grande ex Milan

di Redazione, pubblicato il: 14/05/2024

Ariedo Braida è uno dei dirigenti più esperti nel panorama del calcio italiano. I successi del Milan di Berlusconi e Galliani portano anche la sua firma. Intervistato da Radio Kiss Kiss Braida ha avuto parole di elogio per la gestione dell’Inter.

“All’Inter già si sono organizzati per il prossimo anno, la fretta è una cattiva consigliera. Bisogna essere bravi a programmare il futuro e se lavori con serenità e tranquillità finisci per fare bene le cose. Napoli? Il traguardo dell’anno scorso resta nella storia, ma non era facile fare di meglio. Quando arrivi in cima puoi solo scendere, poi piano piano ripartirà. Nel calcio bisogna stare attenti”.