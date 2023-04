Inter, 8 milioni piovono dal cielo e una valanga in arrivo

di Redazione, pubblicato il: 19/04/2023

L’attesa per Inter Benfica sale di ora in ora. Il Milan è già in semifinale dopo il pareggio al Maradona, la prospettiva di un derby formato Champions che possa permettere ai nerazzurri di vendicare il 2003 è adrenalina pura per milioni di tifosi.

Il Meazza si presenterà stasera nella sua veste più bella. Sold out completo, incasso da favola, quasi 8 milioni di euro nuovo record per oltre 75 mila spettatori. Incasso enorme, che va ad aggiungersi a quello di poco inferiore registrato nella gara di andata con il Porto e che apre un trittico formidabile per il cassiere dell’Inter. Risorse aggiuntive rispetto all’ultimo bilancio visto che le previsioni all’insegna della sana cautela mettevano in conto l’eliminazione dal girone di ferro con Bayern e Barcellona.

Una montagna di soldi

Nel giro di 10 giorni già messi in preventivo altri due incontri da tutto esaurito. Si tratta di quelli di Coppa Italia con la Juventus del 26 e con la Lazio del 30 aprile. Oltre 220 mila persone che varcheranno i cancelli del Meazza per 3 incassi da quasi 20 milioni di euro. Un record che fa sorridere tutti, Steven Zhang in testa.

Non solo il botteghino. La vittoria sul Benfica porterebbe altri 20 milioni e passa nelle casse dell’Inter. 12,5 premio Uefa, 2,8 per la vittoria più quota del market pool oltre all’incasso della semifinale.