Inter, sarà un’estate molto cinese

di Redazione, pubblicato il: 06/04/2024

L’Inter viaggia spedita verso lo scudetto che vale la seconda stella. il fermento tra i tifosi è sempre più tangibile, si iniziano a preparare i festeggiamenti allo stadio ed in città. L’unico grande assente sarà Steven Zhang, da mesi in Cina e con ogni probabilità lontano dall’Italia anche nei giorni delle celebrazioni.

Il presidente ha però in animo di aggirare i problemi di lavoro di lontananza dalla squadra. Ne parla TMW evidenziando che dopo la chiusura della trattativa con Oaktree per il rinnovo temporaneo del prestito ed una volta cucito il tricolore sulla maglia sarà l’Inter a spostarsi dalle parti del suo presidente.

“Il club nerazzurro si sta portando avanti nella tournée asiatica che vedrà l’Inter sbarcare in Cina la prossima estate. Una tournée voluta con forza da Steven Zhang, visto il presidente non potrà essere a Milano neanche per gli eventuali festeggiamenti della seconda stella. Un dispiacere che in qualche modo Zhang cercherà di colmare portando l’Inter in Cina. Sarà anche un modo per rafforzare ulteriormente il brand in un territorio vastissimo.La scorsa settimana uomini del club nerazzurro sono partiti per Chengdu, quella che in Cina è conosciuta come la città del panda, la capitale della provincia di Sichuan. Al ritorno la relazione presentata è stata ottima, il centro di allenamento ha impressionato positivamente la delegazione partita da Milano e questo non può che giocare a favore. La tournée a Chengdu è prevista per l’ultima settimana del mese di luglio. L’Inter si appresta a proseguire nel nome di Zhang.”