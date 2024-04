Inter, Biasin rivela: Leao era già nerazzurro, ecco chi fu a dire no

di Redazione, pubblicato il: 06/04/2024

(Inter) Fabrizio Biasin ai microfoni di Cronache di spogliatoio è tornato all’estate del 2019. Nel mercato estivo di quell’anno il club nerazzurro aveva già messo le mani su Rafael Leao,ma non tutti in società furono d’accordo e l’affare saltò. Nella sua ricostruzione il giornalista di Libero ha detto che “Conte ha lasciato delle macerie all’Inter. Chi voleva Leao? Conte o la società? La società. Leao era un giocatore dell’Inter. Antonio Conte però ha detto ‘Cosa dobbiamo fare?’. Per quello che so io Leao era un giocatore nerazzurro, ma il salentino disse ‘No, il portoghese è un giocatore da far crescere, io voglio Vidal‘”.