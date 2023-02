Inter-Porto, Inzaghi prova la sorpresa: c’è una grossa novità in vista di domani

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 21/02/2023

Inter-Porto, Simone Inzaghi può sorprendere con la formazione dal primo minuto. Domani sera, per la squadra nerazzurra, c’è, probabilmente, uno degli appuntamenti più importanti della stagione. Infatti, la partita contro il Porto, rappresenta un crocevia importantissimo per Inzaghi e i suoi per tutta una serie di motivi, che vanno dal prestigio di squadra fino alle ragioni economiche. Proprio per questo, il tecnico nerazzurro, in queste ore, sta cercando di ponderare al massimo le scelte in vista della gara.

Nelle ultime ore, in tanti stanno parlando dei vari ballottaggio che stanno coinvolgendo tutti i reparti della formazione nerazzurra. A partire dalla difesa, infatti, sono tanti i dubbi che si porta dietro Inzaghi e che dovrà sciogliere prima di domani. Proprio per questo, c’è la possibilità di una novità importantissima che riguarda il reparto offensivo.

Inter-Porto, Simone Inzaghi può optare per una grossa sorpresa nel reparto d’attacco: ecco di cosa si tratta

Dunque, l’allenatore nerazzurro sta pensando intensamente alle scelte da fare per domani sera. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, in porta dovrebbe ritornare Onana, mentre dietro Acerbi è in vantaggio su de Vrij. In mezzo, Calhanoglu dovrebbe vincere il ballottaggio con Marcelo Brozovic, il quale dovrebbe sedere in panchina. Mentre sugli esterni agiranno Matteo Darmian sulla corsia destra e Federico Dimarco su quella sinistra.

La scelta più importante riguarda l’attacco: fino ad ora era stata data in vantaggio la coppia formata da Dzeko e Lautaro Martinez. Ma nelle ultime ore, le cose stanno cambiando. Infatti, Romelu Lukaku, starebbe scalando posizioni e potrebbe avere la meglio per una maglia da titolare al posto di Dzeko. Vedremo se queste indiscrezioni verranno confermate. Ma domani è una gara da non sbagliare contro un avversario che sa esaltare in ambito europeo.