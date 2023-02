Inter, Inzaghi lascia a fine anno? Il nome del sostituto viene dalla Premier League

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 21/02/2023

Inter, se Inzaghi non dovesse essere ancora l’allenatore il prossimo anno, c’è il nome che viene dalla Premier League. In quest’ultima parte di stagione, si sta tanto parlando di quello che potrebbe essere il futuro di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro, non sta facendo male in questa sua esperienza a Milano, specie dopo aver portato a casa tre trofei. Ma il non aver conquistato lo scudetto la scorsa stagione e la mancanza di continuità avuta in questa stanno aprendo a delle riflessioni.

Infatti, ci si chiede se davvero l’ex Lazio è l’uomo giusto per poter ricoprire il ruolo di allenatore per la panchina nerazzurra, soprattutto per puntare a quello che, da due stagioni, è diventato l’obiettivo principale, ovvero la seconda stella. Proprio per questo, in viale della Liberazione, ci si sta guardando intorno e il possibile nome del sostituto potrebbe arrivare dalla Premier League.

Inter, Simone Inzaghi potrebbe non essere più l’allenatore nerazzurro l’anno prossimo: al suo posto un tecnico della Premier League?

Come detto, dunque, in questi mesi Inzaghi dovrà dimostrare grande continuità di risultati, a partire da domani sera contro il Porto. Intanto, secondo quanto riportato dal quotidiano inglese, The Telegraph, si guarda in Inghilterra per il sostituto. Infatti, Roberto De Zerbi, a quanto pare, potrebbe lasciare il Brighton e proprio l’Inter sarebbe una delle società interessate. Oltre ai nerazzurri, ci sarebbe anche il Tottenham se Conte, come pare, dovesse lasciare a fine anno.

Ma occhio anche a Milan e Roma molto interessate. Oltre alla concorrenza, c’è anche un altro fattore da tenere bene a mente, ovvero la clausola risolutoria da 15 milioni che pende sul contratto del tecnico. Vedremo chi, in estate, riuscirà a spuntarla.