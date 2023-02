Bastoni, occhio al Porto. Ecco a chi si ispira il difensore

di Diego De Cicco, pubblicato il: 21/02/2023

bastoni si è raccontato in un’intervista rilasciata a UEFA.com. Il difensore italiano, diventato una colonna imprescindibile dell’Inter di Inzaghi ha parlato di sè e della partita di domani sera. L’ottavo di Champion League contro il Porto è di fatto passaggio fondamentale per la stagione nerazzurra.

Riferendosi ai Dragoes il difensore ha detto. “Sicuramente non sarà facile. Ho letto le statistiche delle loro partite con le squadre italiane, sono impressionati e cercheremo chiaramente di ribaltarle. Sarà una partita in cui i dettagli contano davvero”. Per Bastoni sarà fondamentale rimanere sempre concentrati, anche qualora qualcosa vada storto, perché sarà fondamentale restare uniti.

Bastoni è pronto per la partita contro il Porto. Sarà dura ma ispirandosi al basket sa come fare.

Il giocatore nerazzurro ha poi parlato della sua grande passione per il basket. Sempre nell’intervista a UEFA.com ha parlato del suo giocatore preferito Steph Curry, confessando di ispirarsi a lui soprattutto nella visione di gioco. Inoltre secondo lui il calcio odierno prende molto dalla pallacanestro. Oggi il ruolo è sempre meno importante, in quanto tutti fanno tutto, esattamente come avviene nel basket. Le marcature non sono dunque predefinite, girando molto a seconda dei momenti e delle situazioni. In questo si ritiene molto fortunato ad essere una persona che riesce a rimanere calma e lucida in situazioni che potrebbero spaventare.