Inter, parla Inzaghi: che frecciata sulle critiche! E c’è il responso su Skriniar

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 13/03/2023

Inter, Inzaghi parla in conferenza. Il tecnico nerazzurro si presenta in conferenza stampa per parlare della partita di domani sera contro il Porto. Una sfida che potrebbe regalare ai nerazzurri, dopo tantissimi anni, l’accesso tra le prime otto squadre d’Europa. Un traguarda che darebbe molto prestigio ai nerazzurri, anche se l’avversario è di quelli tosti e lo si è visto anche nella partita d’andata. Intanto, ecco le parole di Inzaghi.

Sulla sconfitta in campionato contro lo Spezia: “Abbiamo analizzato tutto, abbiamo parlato e abbiamo rivisto. Però lo Spezia è il passato, la partita del momento è quella di domani col Porto. A La Spezia penso che perdere giocando così può capitare una volta ogni 500 partite, è capitato e ci siamo leccati le ferite. Adesso dobbiamo pensare al Porto che è un avversario molto difficile che gioca in uno stadio molto caldo. Abbiamo giocato il primo tempo a San Siro, adesso c’è il secondo e vogliamo giocarci le nostre chance”.

Sul clima partita: “Sappiamo quello che troveremo, sappiamo che domani possiamo fare un grande salto e tornare nelle migliori otto, per due anni di fila l’Inter è arrivata negli ottavi. Non succedeva da tanto e vogliamo andare ancora più avanti. Il secondo tempo sarà ancora più stimolante, servirà concentrazione perché troviamo una squadra abituata a queste partite”.

Sull’arbitro Marciniak: “A Barcellona fece una grande gara, mi mandò fuori meritatamente perché avevamo sbagliato il matchpoint ed eravamo sul 3-3. Fece una grande partita e sono sicuro che la farà anche domani”.

Sulla formazione di domani: “Lukaku, Skriniar… Ho dei dubbi che domani scioglierò. Skriniar è fermo da due settimane e mezzo, oggi ha fatto il primo allenamento completo in gruppo. So quello che ha fatto per essere disponibile per questa partita. Dalla partita di andata non è più riuscito ad allenarsi. E’ un giocatore di qualità e temperatura, ma veniva da 15 giorni di stop. Sull’attacco vediamo domani, c’è anche Correa. Vedremo come si svilupperà la gara”.

Sulla presenza del presidente Steven Zhang: “I confronti con il presidente Zhang ci sono quotidianamente e quando le cose vanno male si vedono solo gli aspetti negativi. In campionato, a parte il Napoli, siamo tutte lì. Siamo secondi in campionato, in semifinale di Coppa Italia e con un ottavo di ritorno da giocare. Dobbiamo restare uniti, ma è così ho visto bene la squadra”.

Sulla voglia di dimostrare il proprio valore: “Noi possiamo controllare quello che viene dal campo e dalla squadra. Sappiamo che è una partita molto molto sentita, fra due squadre che ci sono arrivate con pieno merito, superando due gironi difficilissimi. Domani ci sarà la resa dei conti”.

Sulle critiche ricevute: “E’ da anni che sono nel calcio, so chi fa le critiche e perché le fa. Non ho mai risposto e non voglio farlo il giorno prima della partita”.

Sugli ostacoli della squadra portoghese: “Il Porto è una squadra completa. Sappiamo che affrontiamo una squadra che tanta qualità, lo abbiamo visto anche nel match di andata, è molto forte nell’uno contro uno. Conosciamo la statistica del Porto, le italiane negli ultimi anni hanno sempre sofferto, ma ci siamo preparati nel migliore dei modi, rispettando il Porto e guardando soprattutto a noi stessi”.