Porto-Inter, Calhanoglu suona la carica! E sul confronto con la squadra…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 13/03/2023

Porto-Inter, Hakan Calhanoglu si presenta in conferenza con Simone Inzaghi. Partita importantissima quella di domani sera per la squadra nerazzurra. Una sfida, quella contro il Porto, che vale tanto sotto tantissimi aspetti, a partire dal prestigio di essere tra le prime otto d’Europa, fino alla possibilità di avvicinare la seconda fascia e di poter contare su qualche soldo per le casse societarie. Di seguito, ecco le parole di Calhanoglu:

Sull’ultima sconfitta in campionato: “La partita contro lo Spezia è il passato. Il nostro cammino in Champions è stato sempre buono, pensiamo al nostro obiettivo e sulla gara di domani. Non voglio neanche pensare a cosa è successo”.

Sull’importanza dell’accesso ai quarti: “Sarebbe importante per tutti passare il turno. Sappiamo che domani sarà una gara pesante, conosco bene l’atmosfera che si respira qui. I compagni sono già carichi, li ho visti bene e domani dobbiamo mettere il cuore in campo, dare il massimo fino all’ultimo minuto. Loro si sono preparati con le provocazioni che fanno, lo dico con molto rispetto, ma noi siamo pronti”.

Sul modello Pirlo: “Per me è difficile da spiegare. Pirlo è un giocatore che mi piace molto, è il mio idolo, ma non mi piace parlare di me. Guardo gli altri per fare sempre meglio”.

Sul confronto tra compagni di squadra: “Quando perdiamo ci rialziamo subito e lo rifaremo nel bene e nel male, significa questo per tutti. I miei compagni li ho visti bene, siamo preparati. Nel calcio succedono momenti del genere, non si può essere sempre al top e dobbiamo rispondere in campo al meglio nei momenti difficili”.