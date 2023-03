Lukaku e il dubbio sulla conferma. Ventola senza peli sulla lingua

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 14/03/2023

Lukaku e il dibattito sulla conferma. In attesa di capire che impatto avrà Big Rom sul match di questa sera che vedrà l’Inter impegnata nella gara di ritorno degli ottavi di Champions contro il Porto, arriva un’opinione secca.

E’ quella di Nicola Ventola che, nelle scorse ore, ha detto la sua senza troppi peli sulla lingua. “Cosa farei con Lukaku? Se me lo regalano va bene, me lo tengo. Sennò è giusto che la società faccia le sue valutazioni”, le dichiarazioni dell’ex attaccante nerazzurro a Tuttosport.

Nel virgolettato, ripreso da tuttomercatoweb, un pensiero preciso: “Romelu non è più giovanissimo, forse conviene andare a prendere un nuovo Lautaro. Io farei questa scelta… Ora non è più un problema fisico. Ma di testa. Lui non si sente più il leader della squadra, non si sente più fondamentale, sa che non può più sbagliare. Sa anche che oggi con Inzaghi si deve conquistare il posto, invece con Conte era titolare fisso”.