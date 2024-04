Inter, nuove voci su interessi dall’Arabia per il club: ecco cosa sta succedendo

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 13/04/2024

Inter, nuove voci su interessi dall’Arabia per il club nerazzurro. In casa Inter, sono ore importanti, per quanto riguarda il campo da gioco, per la prossima partita di campionato contro il Cagliari. Eventuali tre punti, consentirebbero agli uomini di Inzaghi di fare un altro passo importante verso il ventesimo scudetto della storia interista che vorrebbe dire seconda stella. Intanto, notizia di stamane, si rincorrono le voci di interessi per il club nerazzurro.

Infatti, secondo quanto riportato stamane da Repubblica, la scadenza del prestito con Oaktree si avvicina e il presidente Steven Zhang sta cercando di contrattare con il fondo per trovare una soluzione. Ma arriva come un fulmine a ciel sereno l’interesse da parte di investitori dall’Arabia Saudita per il club nerazzurro. Secondo il quotidiano, non si tratterebbe del fondo PIF, ma di investitori appartenenti alla famiglia reale.

Ci sarebbe in programma una due diligence, per fare il punto sui conti della società nerazzurra e capire se poter investire o meno. In viale della Liberazione, ad ora, smentiscono questa ipotesi. Vero è che Repubblica non è il solo quotidiano che ha riportato la notizia, dal momento che anche il Corriere della Sera e Il Sole 24 Ore ne hanno parlato. Non resta che aspettare ancora qualche tempo e poi si capirà quale sarà il futuro dell’Inter in ambito societario. Adesso, inevitabilmente, la testa deve andare al campo.