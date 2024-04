Inter Cagliari, l’occasione per festeggiare un altro record clamoroso

di Redazione, pubblicato il: 13/04/2024

L’Inter vincente attira tifosi da tutto il mondo. E non solo a San Siro, anche gli Inter Club hanno visto esplodere il numero degli appassionati che hanno deciso di partecipare in maniera più diretta alla vita del club.

La Gazzetta dello Sport parla di un record storico.

“L’ufficialità del record è arrivata oggi e il traguardo sarà celebrato in più giorni a partire dal quartier generale del club fino allo stesso Meazza in occasione di Inter-Cagliari: in tutto i soci dei Club sono 208.631, oltre 50mila in più della stagione precedente (154.008). In questa annata trionfale sono nati 14 nuovi Inter Club portando il numero totale a 1046 distribuiti in 78 paesi diversi e in cinque continenti. Più internazionale di così…”