Inter-Cagliari, Inzaghi scioglie gli ultimi dubbi: scelte fatte in difesa e in attacco. E in mezzo…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 13/04/2024

Inter-Cagliari, la probabile formazione dei nerazzurri. E’ tempo di tornare in campo, dopo la bella vittoria ottenuta contro l’Udinese di lunedì. La squadra nerazzurra se la dovrà vedere contro il Cagliari di Claudio Ranieri in una partita che, in caso di tre punti, potrebbe far fare un ulteriore passo verso la conquista del ventesimo scudetto e, quindi, della seconda stella. Ma il Cagliari ha dimostrato di non essere una squadra doma e di sfidare a viso aperto tutte le grandi, come accaduto nella vittoria di domenica scorsa contro l’Atalanta.

Ecco perchè servirà la massima attenzione e la massima cura ad ogni dettaglio e ad ogni situazione di gioco, oltre alla scelta dell’undici migliore. E proprio sotto questo aspetto, Inzaghi, sembra aver sciolto ogni dubbio. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, saranno assenti Pavard e Lautaro per squalifica e al loro posto dovrebbero esserci Bisseck e Sanchez, che avrebbe vinto il ballottaggio con Arnautovic. Occhio anche alla linea mediana, dove Mkhitaryan è diffidato e, in caso di ammonizione, potrebbe saltare il derby.

Al suo posto potrebbe esserci Frattesi, match winner contro l’Udinese. Per il resto, confermati i soliti uomini con Sommer in porta, Acerbi e Bastoni dietro. Darmian, Barella, Calhanoglu e Dimarco in mezzo e Thuram in avanti a completare l’undici.