Inter, Zhang cede la società nerazzurra? Secondo indiscrezioni c’è un gruppo interessato (non dall’Arabia)

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 13/04/2024

Inter, c’è un gruppo interessato ad acquistare la società nerazzurra. In casa Inter, l’attesa è tanta in vista della partita di domani sera contro il Cagliari. Ottenere i tre punti diventa fondamentale per fare un importante passo ulteriore verso la conquista del ventesimo scudetto e della seconda stella. Dunque, servirà molta attenzione nei confronti di un avversario che sicuramente, vista anche la recente vittoria contro l’Atalanta, vorrà dire la propria per conquistare preziosissimi punti per la salvezza.

Intanto, come visto, la notizia di oggi è quella della possibilità per il presidente Steven Zhang, di cedere la società. La scadenza per la restituzione del prestito al fondo statunitense Oaktree si sta avvicinando sempre più e manca veramente poco per scoprire cosa accadrà. Intanto, si sono fatte tante ipotesi sugli interessi che proverrebbero dall’Arabia Saudita per acquisire le quote del club nerazzurro, anche se non tutti sono dello stesso avviso.

Infatti, secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, l’interesse nei confronti del club nerazzurro proviene dal Qatar. Il gruppo interessato è lo stesso che, negli scorsi mesi, si era interessato ad acquistare il Manchester United, anche se, poi, la trattativa non andò a buon fine. Insomma, a breve i tifosi nerazzurri sapranno quale sarà il futuro della società. Il 20 maggio si avvicina e da quella data si capirà molto.