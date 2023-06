Inter, Lukaku è di nuovo tirato a lucido: il belga ha in mente un solo obiettivo per la finale

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/06/2023

Inter, Lukaku sembra essere tornato finalmente in condizione. Nelle ultime partite, uno dei giocatori più decisivi e in forma per la squadra di Simone Inzaghi, è stato sicuramente Romelu Lukaku. L’attaccante belga, infatti, dopo una stagione passata più in infermeria che in campo, è riuscito a ritrovare finalmente la condizione fisica migliore ed è riuscito ad essere decisivo in più di un’occasione.

Anche ieri, nella partita contro il Torino, Lukaku non ha segnato, sbagliando qualche occasione, ma ha vinto quasi tutti i duelli contro i diretti avversari, ed è riuscito ad avere un ruolo molto più da rifinitore che da punta vera. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Big Rom ha un solo obiettivo in questo momento per l’ultima partita, ovvero la finale di Champions League contro il Manchester City.

Infatti, l’intenzione è quella di provare il sorpasso su Dzeko per l’ultimo appuntamento. Il bosniaco, anche ieri, ha dato ottimi segnali ad Inzaghi, entrando bene in campo e colpendo anche un palo. Lukaku ha guadagnato sempre più minuti e anche ieri è rimasto in campo per tutti i novanta minuti. Insomma, Inzaghi dovrà studiare molto più che alla perfezione la squadra di Guardiola e, poi, decidere quale delle due punte sia meglio, per forma e caratteristiche, per scendere in campo.