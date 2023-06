Main sponsor, l’Inter prova a incassare 40 milioni solo dalla maglia: ecco come

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/06/2023

Main sponsor, l’Inter prova ad incassare circa 40 milioni solo dalla maglia. In questi giorni, si è tanto parlato del main sponsor per quanto riguarda la maglia nerazzurra. Dopo quanto accaduto con Digitalbits, azienda che non ha pagato le rate dovute per la sponsorizzazione alla società nerazzurra, in viale della Liberazione si è deciso di togliere il nome dell’azienda dalle maglie e di optare, per la gara giocata contro il Torino e per la finale di Champions League contro il Manchester City, per Paramount plus.

Proprio dalle sponsorizzazioni di maglia, la società nerazzurra, secondo quanto riportato da Tuttosport, ha intenzione di ricavare circa una quarantina di milioni di euro. Infatti, proprio Paramount plus permetterà di percepire circa una decina di milioni che partiranno dalla prossima stagione in qualità di retro sponsor, a cui si aggiungono i 5 di E-Bay. Mentre per quanto riguarda il main sponsor, dovrebbero arrivare circa 35 milioni di euro con Qatar Airways che in questo momento sembra in vantaggio sulle concorrenti.