Inter, l’esperto rivela: Suning tranquillo, non c’è solo Oaktree

di Redazione, pubblicato il: 22/03/2024

(Inter) Marco Bellinazzo, esperto di economia sportiva del Sole 24 Ore, ha fatto la fotografia della situazione societaria del club nerazzurro. Al centro ovviamente l’avvicinarsi del prossimo mese di maggio quando Suning dovrà rimborsare Oaktree del prestito di 275 milioni di euro oltre interessi.

Secondo il giornalista “Zhang e Suning, oltre al discorso Oaktree, stanno portando avanti trattative con altri fondi”… C’è un discreto ottimismo, questo senso, l’assenza di Zhang dall’Italia si ritiene non rassicurante però in questo momento ci sono affari che lo tengono impegnato in Cina“.