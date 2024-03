Inter, Inzaghi rischia un doppio KO

di Redazione, pubblicato il: 22/03/2024

L’Inter potrebbe trovarsi in una situazione di grande difficoltà in difesa dopo la sosta per le Nazionali. Da un lato è imminente la decisone federale sulla vicenda Acerbi. Il difensore negherà le frasi razziste in sede di audizione ma una squalifica più o meno lunga è’ ipotizzabile.

Come se non bastasse nell’allenamento della nazionale olandese Stefan De Vrij si è fermato per un problema agli adduttori. Il difensore sta rientrando in Italia per andare a sottoporsi immediatamente ai controlli strumentali del caso.

Inzaghi rischia dunque di perdere dunque le due pedine che da inizio stagione coprono la casella del difensore centrale. Le alternative non mancano ma due uomini di sperienza così sono difficilmente sostituibili.