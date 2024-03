Inter, novità da Appiano: ecco quando torna Carlos Augusto. E anche un altro infortunato vicino al rientro

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 21/03/2024

Inter, ecco quando torna Carlos Augusto. In casa nerazzurra c’è ancora un po’ di rammarico per l’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Atletico Madrid e per il pareggio successivo ottenuto contro il Napoli. Non solo, ma c’è anche parecchia attenzione per quanto riguarda il caso-Acerbi e i presunti insulti razzisti rivolti nei confronti del difensore brasiliano, Juan Jesus.

Intanto, oggi, ad Appiano Gentile, sono rimasti pochi giocatori visti quelli partiti per andare a giocare con le rispettive nazionali. E’ stata l’occasione per lavorare su coloro che sono infortunati. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Carlos Augusto sarebbe quello più vicino al rientro in campo, visto che dovrebbe giocare nella partita contro l’Empoli. Occhio anche a Cuadrado che, come annunciato anche da Simone Inzaghi, dovrebbe ritornare molto presto dopo l’infortunio e l’intervento subito.

Tempi ancora incerti per Arnautovic che lavora sul campo per provare a recuperare al meglio. All’allenamento, era presente anche Francesco Acerbi. Il giocatore, che ha lasciato il ritiro della Nazionale per le note vicende, si è allenato regolarmente e oggi è stato anche ascoltato dalla Procura Federale. Vedremo come evolverà anche questa situazione, con il rischio di una maxi stangata che aleggia sul giocatore.