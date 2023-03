Inter Lecce, le formazioni ufficiali: la scelta a sorpresa su Lukaku

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 05/03/2023

Inter Lecce, le formazioni ufficiali sono fuori. A meno di un’ora dall’inizio del match tra Inter e Lecce San Siro, sono state rese note le scelte ufficiali dei due allenatori. Non mancano le sorprese tra le fila nerazzurre con alcune scelte importanti di Simone Inzaghi.

Il tecnico nerazzurro a sorpresa lascia fuori sia Lukaku che Brozovic andando contro ogni pronostico fatto prima della gara. Di seguito ecco le formazioni ufficiali.

Inter Lecce, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi

L’Inter opta per il solito 3-5-2 con Onana in porta. Darmian, Acerbi e Bastoni in difesa, fuori ancora De Vrij. Dumfries e Gosens sugli esterni con Dimarco che non sarà disponibile. A centrocampo fuori Brozovic dentro Calhanoglu in cabina di regia.

Mezze ali i soliti Barella e Mkhitaryan mentre in attacco non ci sarà Romelu Lukaku. Il belga non giocherà dall’inizio ma troverà spazio a partita in corso. Infatti al suo posto ci sarà Dzeko insieme a Capitan Lautaro.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Gosens; Dzeko, Lautaro.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Umtiti, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Maleh; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.