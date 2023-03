Inter, Brozovic o Calhanoglu? Destini incrociati per i due centrocampisti

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 05/03/2023

Inter impegnata oggi nella sfida contro il Lecce alle ore 18. La squadra di Simone Inzaghi scenderà in campo pronta a vincere per continuare la cavalcata verso un posto in Champions League e soprattutto vuole rubare punti a Napoli e Milan che incredibilmente hanno perso.

Simone Inzaghi ha le idee chiare sulla formazione (qui le ultimissime) e in mezzo al campo ci saranno sicuramente Brozovic e Calhanoglu. I due calciatori, indispensabili per il gioco del tecnico, starebbero vivendo due momenti differenti e i loro destini in nerazzurro potrebbero incrociarsi.

Inter, Brozovic e Calhanoglu: chi resta e chi parte?

Il destino dei due centrocampisti nerazzurri sarà l’opposto. Infatti se da una parte il croato è tra i sacrificabili di fine stagione, dall’altra parte il turco si sta prendendo in mano la squadra conquistando un posto da titolarissimo in mezzo al campo. Sfruttando l’assenza di Brozovic, Calhanoglu ha preso in mano le chiavi del centrocampo facendo girare la squadra nonostante il croato sembrasse fondamentale per la manovra di Inzaghi. Adesso i loro destini sembrano opposti.

Secondo il corriere della sera infatti Calhanoglu starebbe spingendo per rinnovare fino al 2027 prendendo dunque in mano le redini del centrocampo mentre Brozovic a fine stagione potrebbe andare via aprendo al possibile arrivo di Kessiè a centrocampo. Destini opposti, intanto testa al finale di stagione tutto da giocare.