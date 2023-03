Inter, Gosens suona la carica: le sue parole prima del Lecce

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 05/03/2023

Inter, Gosens parla prima della partita contro il Lecce. Dopo la brutta sconfitta della scorsa settimana contro il Bologna, l’Inter dovrà riscattarsi in casa contro la squadra di Baroni, felice sorpresa di questa stagione di Serie A. Già all’andata i nerazzurri sono riusciti a strappare i tre punti per un soffio ed oggi ci sarà un’altra partita complicatissima da giocare.

Intanto, proprio prima della partita, Robin Gosens ha parlato ai microfoni di Inter TV. Ecco le sue parole.

Sulla partita: “Vogliamo vincere a tutti i costi per continuare il nostro cammino, vogliamo rialzarci dopo la brutta sconfitta della settimana scorsa. Dobbiamo vincere a tutti i costi. Il Lecce è una squadra di valore. Ha dimostrato di essere in salute, giocando un bel calcio. Se mettiamo in campo quello che siamo capaci di fare abbiamo la qualità per vincere questa gara”.

Sul suo impiego in campo: “Io sto bene. Ho appena detto che è la prima volta faccio due partite di fila, devo ritrovare la continuità. Devo stare in campo. Sono contento che adesso il mister mi dia più opportunità di stare in campo e io voglio ripagare la sua fiducia”.