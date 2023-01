Inter, la vittoria con il Napoli rilancia le ambizioni: per Biasin il merito è di una persona

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 05/01/2023

Inter, la vittoria contro il Napoli rilancia le ambizioni della squadra. Una partita giocata in maniera perfetta, quella di ieri sera da parte della squadra nerazzurra, che è riuscita a portare tre punti fondamentali al ritorno in campo dopo la pausa per il Mondiale in Qatar. Una gara preparata alla perfezione e che, grazie alla disponibilità e alla voglia della squadra, è stata portata a casa.

L’Inter, dunque, rilancia le proprie ambizioni di classifica. Sicuramente quelle inerenti alla qualificazione alla prossima Champions League, vedremo se anche quelle scudetto. Intanto, dopo la gara, il giornalista di Libero, molto esperto delle cose di casa Inter, Fabrizio Biasin, ha parlato di una persona che più di tutte ha il merito di questa vittoria.

Inter, vittoria preziosissima contro il Napoli: per Biasin il merito è principalmente di una persona in particolare

Come detto, la vittoria ottenuta ieri sera, ha portato nuova linfa nell’ambiente nerazzurro. Una partita contro la capolista che ha permesso a Dzeko e compagni di accorciare le distanze dalla vetta. Intervenuto all’interno della trasmissione Pressing, Fabrizio Biasin ha parlato della gara, dando il merito ad una persona in particolare.

Infatti, per il giornalista, Simone Inzaghi è stato il principale artefice di questa vittoria. L’allenatore nerazzurro, in questa stagione, ha sbagliato tanto ed è stato spesso criticato a ragione, ma questa volta è stato praticamente perfetto ed è riusciuto a preparare alla grande la partita, dimostrando di poter stare in una squadra che ha ambizioni per vincere lo scudetto. Vedremo se questa vittoria sarà solo un caso isolato o se ci sarà un seguito. Di sicuro, i tre punti, erano fondamentali.