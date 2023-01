Lazaro-Inter, il Torino vuole confermare il giocatore. Ma Cairo cambia le carte in tavola

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 05/01/2023

Lazaro-Inter, il futuro dell’esterno austriaco è lontano da Milano. In questa stagione, ci sono tanti giocatori di proprietà nerazzurra che stanno facendo bene in prestito in altre squadre. Tra questi, sicuramente, c’è Valentino Lazaro, che con il Torino di Ivan Juric, sta facendo vedere grandi cose in campo, tanto da convincere la dirigenza granata ed il presidente Cairo, a volerlo anche per la prossima stagione.

L’accordo attuale tra le due società prevede un prestito con diritto di riscatto a 6 milioni di euro. Ma la società granata, vorrebbe rivedere al ribasso questo accordo, ragion per cui le parti si dovranno riaggiornare. Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha in mente due opzioni da proporre a Marotta e Ausilio in vista dell’estate.

Lazaro-Inter, il futuro dell’esterno austriaco non sarà nerazzurro: Cairo lo vuole, ma pone delle condizioni precise

Dunque, Valentino Lazaro, sta giocando una grande stagione con la maglia del Torino. Il giocatore, per questo, è molto apprezzato dalla dirigenza granata, che vorrebbe tenerlo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, Cairo non è intenzionato a pagare i 6 milioni del diritto di riscatto fissato la scorsa estate. Ed è per questo che vorrebbe rinegoziare l’accordo.

Il presidente granata, infatti, vorrebbe porre un prestito con obbligo di riscatto a cifre inferiori. In tal caso, il giocatore dovrebbe prolungare con l’Inter, vista la scadenza del contratto nel 2024. Oppure, l’altra opzione, prevede un nuovo prestito. Bisognerà vedere se la società nerazzurra accorderà una di queste opzioni. Lazaro non rientra nei piani del club, che però ha necessità di fare cassa e di cederlo per poter avere denaro fresco per il proprio bilancio.