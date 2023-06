Inter, Inzaghi può sorridere. Un Big torna a disposizione per il City

di Diego De Cicco, pubblicato il: 07/06/2023

Inter, ultime ore a Milano prima di prendere l’aereo che domani porterà tutta la truppa nerazzurra a Istanbul. Ad attenderli ci sarà il Manchester City di Guardiola per quella che sarà la finale di Champions League 2023.

Inter, Inzaghi sorride Mkhitaryan è pienamente recuperato. Sarà ballottaggio con Brozovic che resta favorito per una maglia da titolare.

Inzaghi ancora non ha sciolto gli ultimi dubbi di formazione, ma può sicuramente sorridere. Secondo quanto riporta Sky sport, Henrikh Mkhitaryan si è completamente ristabilito e oggi ha svolto l’intero allenamento con il gruppo. Torna dunque a disposizione l’ex romanista che si è rivelato una pedina importantissima nella cavalcata europea e non solo. Tutti i tifosi hanno negli occhi il gol del 2 a 0 nella semifinale di andata contro il Milan.

Ad oggi sembra che Inzaghi voglia puntare su Marcelo Brozovic regista coadiuvato da Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu mezzali, ma la presenza del campione armeno, con la sua enorme esperienza internazionale rende il mister tranquillo anche per eventuali cambi in corso d’opera. Per quanto riguarda invece l’altro infortunato Joaquin Correa non c’è ancora il pieno via libera. L’argentino, infortunatosi all’ultimo secondo della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, ha svolto in gruppo solo la prima parte dell’allenamento mattutino per poi svolgere un lavoro differenziato. Nessun dubbio sul fatto che anche lui sarà a Istanbul, ma non si sa ancora se fra i disponibili.