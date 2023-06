Inter, col Chelsea non si parlerà solo di Big Rom. Tre le ipotesi

di Diego De Cicco, pubblicato il: 07/06/2023

Inter, finito il campionato la testa è rivolta esclusivamente alla finalissima di Champions League di sabato contro il Manchester City.

Le voci di mercato comunque non conoscono stop e tra i nodi da sciogliere in casa nerazzurra c’è quello legato a Romelu Lukaku. Secondo La Gazzetta dello Sport il centravanti non ha alcuna idea di lasciare l’Inter e tornarsene al Chelsea. Avrebbe già espresso la sua volontà anche al neo tecnico dei Blues Mauricio Pochettino. Ad oggi le Inter e Chelsea non si sono ancora incontrate e resta il gentleman agreement dello scorso che prevedeva un secondo anno in prestito dell’attaccante belga all’Inter.

Inter, Lukaku vuole solo i nerazzurri ma c’è da convincere il Chelsea. Con la dirigenza dei Blues si parlerà anche di Chalobah e Koulibaly.

Accordo che però non è mai stato ufficializzato, inoltre Zhang non vuole spendere altri 8 milioni per un prestito annuale. Marotta tempo fa aveva annunciato che il giocatore finita la stagione sarebbe rientrato a Londra, glissando sul possibile rientro in nerazzurro. Gli ultimi due mesi giocati da Big Rom, che punta ad una maglia da titolare nella partita più importate della stagione, hanno confermato che le difficoltà di inizio stagione sono ormai alle spalle.

Di sicuro dunque Chelsea e Inter dovranno vedersi e parlare dell’attaccante ma non solo. Secondo quanto riporta sempre la rosea nel prossimo vertice potrebbero esser trattati anche altri nomi come Chalobah o addirittura l’ex giocatore del Napoli Koulibaly. Inoltre non è un mistero che i Blues siano fortemente interessati ad André Onana.

È tanta la carne al fuoco, ma le priorità al momento sono altre…