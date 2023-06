Inter, oggi la partenza per Istanbul: due buone notizie per Inzaghi

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 08/06/2023

Inter, manza sempre meno alla finalissima di Champions League contro il Manchester City in programma sabato sera all’Ataturk.

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha riportato il programma della squadra nerazzurra in vista di sabato dando inoltre importanti aggiornamenti sugli infortunati.

Inter, Correa e Mkhitaryan recuperati: rosa al completo

In mattinata è previsto l’ultimo allenamento ad Appiano Gentile prima della partenza per Istanbul che è prevista oggi pomeriggio verso le 16:30 con arrivo in Turchia in serata. Ad attenderli ci sarà Zanetti, già ad Istanbul da qualche giorno. Domani è prevista la conferenza stampa di Inzaghi e nel tardo pomeriggio una seduta all’Ataturk. Nonsarebbe da escluderebbe in mattinata un’altra seduta di allenamento più tattica e di preparazione.

Nella seduta odierna prenderanno parte anche Mkhitaryan e Correa che partiranno successivamente con il resto della squadra. L’armeno è rientrato ad allenarsi con il resto del gruppo da ieri e resta ancora in dubbio per una maglia da titolare. L’argentino invece ieri ha svolto solo un lavoro parziale con il resto della squadra e oggi dovrebbe ulteriormente aumentare i carichi.