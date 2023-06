Inter, le lacrime di Lukaku prima della finale di Istanbul

di Mario Spolverini, pubblicato il: 07/06/2023

(Inter) A 4 giorni dalla finale di Istanbul c’è spazio anche per i sentimenti. Tuttosport riporta una sintesi dell’intervista che Romelu Lukaku ha rilasciato ieri alla Cnn nella quale si è lasciato andare a ricordi che lo hanno commosso in maniera evidente.

Quando il giornalista ha accennato alla gioia di un gol in finale di Champions il belga è tornato con la memoria alla sua infanzia. “Ho promesso a mio nonno che mi sarei preso cura di mia madre, quando avevo 12 anni, l’ho fatto. Quindi ogni volta che guardo mia madre e la vedo sugli spalti, lo guardo dopo ogni gol”. A quel punto però il belga si ferma, si batte il pugno sulla mano sinistra e scoppia a piangere.