Inter, 30 milioni di euro in arrivo: accordo a un passo (TS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 07/06/2023

Inter, arrivano importanti aggiornamenti sul fronte sponsor. I nerazzurri, dopo il divorzio forzato con Digitalbits sembrerebbero ormai aver trovato un nuovo main sponsor per la prossima stagione.

A riportarlo è l’edizione odierna di Tuttosport spiegando che la società formalizzerà entro le prossime settimane un accordo da quasi 30 milioni di euro con Qatar Airways, che al momento sembrerebbe un netto vantaggio su Turkish Airlines.

Inter Paramount+, retro sponsor per la prossima stagione

Per la finale di Istanbul sulla divisa nerazzurra sarà presente, come nell’ultima giornata di campionato contro il Torino, il marchio Paramount+.

La piattaforma streaming verserà nelle casse nerazzurre per la sola finale altri 5 milioni di euro. La stessa cifra verrà versata anche per la prossima stagione dove il marchio statunitense sarà utilizzato come retro sponsor al posto dell’attuale Lenovo.