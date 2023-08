Inter, Inzaghi può sorridere: tutti i motivi che rendono orgoglioso il tecnico nerazzurro

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 29/08/2023

Inter, Inzaghi esulta dopo la vittoria contro il Cagliari. In casa nerazzurra c’è tanto entusiasmo dopo un grande inizio di campionato. Infatti, gli uomini di Simone Inzaghi, sono riusciti a vincere due partite su due e a mantenersi a punteggio pieno in classifica, rimanendo in scia di Milan e Napoli. Ma ci sono tanti fattori che stanno rendendo orgoglioso il tecnico nerazzurro per questo inizio brillante.

Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Inzaghi è molto soddisfatto del lavoro svolto dal suo staff e dalla squadra. I giocatori, nonostante il mercato aperto e possibili distrazioni che potrebbero esserci, non ha mai dato l’impressione di essere deconcentrata e, anzi, rispetto alla passata stagione, ha dimostrata molta più maturità rimanendo sempre sul pezzo per tutti i novanta minuti.

Oltre a questo, l’Inter di queste prime due giornate, è stata una squadra particolarmente pragmatica, capace di segnare con cinismo, ma anche di essere una roccaforte dietro, visto il numero ‘zero’ alla casella dei gol subiti. Insomma, Inzaghi ha tanto per cui sorridere e ad oggi non può fare appunti alla squadra. Adesso ci saranno due giornate di fuoco con partite particolarmente importanti.

Il prossimo turno, infatti, a San Siro, i nerazzurri se la vedranno contro la Fiorentina – squadra che la passata stagione ha sfidato proprio l’Inter nella finale di Coppa Italia. Poi, alla quarta giornata, gli uomini di Inzaghi se la vedranno con quella che forse, ad oggi, è la squadra più in forma del campionato, ovvero il Milan che sarà una delle pretendenti al titolo.