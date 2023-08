Pavard-Inter, è fatta per il francese: dalla Germania il retroscena sull’arrivo del difensore

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 29/08/2023

Pavard-Inter, c’è il retroscena sull’arrivo del difensore francese. E alla fine l’Inter ha messo a segno il suo ultimo colpo estivo. Infatti, è fatta per l’arrivo di Benjamin Pavard dal Bayern Monaco a titolo definitivo. La società nerazzurra pagherà la cifra di 30 milioni più altri 2 di bonus. Il giocatore, sarà a Milano questa sera per sostenere le visite mediche poi domattina e mettersi a disposizione di Simone Inzaghi.

Intanto, il quotidiano tedesco Bild ha rivelato un piccolo retroscena in merito alla conclusione di questa trattativa. Infatti, ieri sera, ci sarebbe stata una chiamata risolutiva tra i due amministratori dei club, Beppe Marotta e Jan-Christian Dreesen. I contatti tra i due dirigenti avrebbero portato alla felice conclusione dell’affare che si era bloccato visto che il Bayern Monaco avrebbe dovuto trovare un sostituto all’altezza.

I bavaresi stanno ancora trattando il difensore del Chelsea, Trevoh Chalobah, ma non hanno ancora chiuso visto che non c’è ancora un accordo sulla formula – il Bayern vorrebbe un prestito con diritto, mentre gli inglesi vorrebbero minimo un obbligo.

Insomma, una trattativa che ad un certo punto sembrava essersi arenata in maniera quasi definitiva e che, invece, è stata portata a termine. Sarà contento Simone Inzaghi che aveva fatto il nome proprio di Pavard per poter sostituire Milan Skriniar, passato a parametro zero al Paris Saint-Germain.