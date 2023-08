Tipologie di scommesse calcistiche: quali sono le più giocate?

di Salvatore Impusino, pubblicato il: 29/08/2023

SCOMMESSE CALCISTICHE – La passione per il calcio è diffusa in tutto il mondo e può essere espressa in diversi modi, dal praticarlo come sport al guardare le partite con gli amici o al bar, dal vedere la squadra del cuore allo stadio al puntare delle scommesse sulle squadre o i calciatori preferiti.

Proprio il mondo delle scommesse calcistiche si è ampliato in modo significativo negli ultimi anni. Gli operatori di gioco, infatti, hanno aggiunto nuove tipologie di scommesse sul calcio per far divertire i più appassionati.

Allo stesso tempo, chi non ha mai fatto scommesse sportive e si è appena approcciato a questa nuova frontiera del calcio, avrà l’imbarazzo della scelta sui tipi di scommesse da giocare.

Tutti i modi per scommettere sul calcio per principianti ed esperti

Il mercato delle scommesse calcistiche ha subìto una crescita considerevole negli ultimi anni. L’introduzione di nuove tipologie di scommesse proposte da siti di rilievo come Sisal, mantengono alto il divertimento degli esperti e suscitano l’interesse dei principianti delle scommesse sportive.

Oggi, si possono piazzare scommesse di ogni tipo, per questo vale la pena elencare le principali scommesse calcistiche attive al momento.

1×2: con questa tipologia di scommessa, il giocatore punta sull’esito finale della partita. In particolare, con 1 scommette sulla vittoria della squadra che gioca in casa, con 2 sulla vittoria del club ospite e con X punta sul pareggio.

Doppia Chance: la base di questa scommessa è sempre 1X2. L’unica differenza è che in questo caso il giocatore può puntare su due esiti diversi, anziché solo uno. Per esempio, scommettendo 1X si vince sia in caso di vittoria della squadra che gioca in casa sia in caso di pareggio. Al contrario, con 2X si scommette sulla vittoria del club ospite o sul pareggio tra le squadre. Infine, puntando su 12, si vince se l’esito della partita non è un pareggio.

Under/Over: questa tipologia di scommessa è adatta soprattutto a chi è un po’ più esperto. Con Under/Over il giocatore scommette sul numero di gol che verranno segnati, in particolare un numero maggiore o inferiore rispetto a una cifra stabilita dal palinsesto. Generalmente si tratta di 2,5 gol.

Gol/Nogol: questo pronostico consente al giocatore di scommettere se una o entrambe le squadre segnano (Gol) o se una o nessuna delle due fa gol (Nogol).

Marcatore: come si può immaginare dal nome, questa scommessa permette di puntare su un marcatore durante la partita. In particolare, si può puntare sulla fascia temporale in cui il giocatore segnerà, oppure si può scegliere se farà una doppietta o una tripletta. In più, il giocatore può pronosticare chi sarà il primo o l’ultimo marcatore del match.

DUO: questa è l’ultima novità tra le scommesse Sisal lanciata lo scorso 28 ottobre 2022. Questa tipologia di scommessa calcistica è disponibile in prematch, quindi deve essere giocata prima che inizi il match. In breve, il giocatore può scommettere su un determinato marcatore, ma vincerà la scommessa anche se a segnare sarà il calciatore che lo ha sostituito durante la partita; discorso simile vale anche per le ammonizioni: se a prendere il giallo è il sostituto, la scommessa risulta comunque vincente.

Come si può notare, ce n’è per tutti: esistono diverse tipologie di scommesse sul calcio sia per i più esperti di gioco sia per chi si è appena avvicinato a questo mondo.