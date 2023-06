Inter,  Inzaghi non si scopre e detta la linea. City? Ma quale paura!

Cosa ti ha trasmesso quella partita Real-City, della quale avevi preso il risultato? Avresti preferito il Real Madrid?

“Sono due grandissime squadre che in questi anni hanno dominato in Europa, quindi abbiamo grandissimo rispetto per tutte e due le squadre. Il City può fare triplete? Hanno vinto due titoli, ma due titoli li abbiamo vinti anche noi. Abbiamo meritato ampiamente la finale” Sentivo che il City sarebbe arrivato in finale perché l’andata era stata equilibrata. L’anno scorso ci furono i due gol nel recupero del Real Madrid, ma quest’anno sentivo che al ritorno avrebbe vinto il City. C’è grande ammirazione per loro”.

E’ la più importante della tua carriera?

“Sicuramente per me e per i miei giocatori sì. Qualcuno è arrivato in semifinale, ma la finale è la prima in carriera. Ci ripaga di tutti gli sforzi fatti durante l’anno, perché è stato un percorso lungo e pieno di insidie. Negli ultimi tre mesi ho avuto rotazioni più profondi da poter compiere ogni 48/72 ore e l’Inter ha fatto grandi cose”.