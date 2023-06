Inter, a tutto Lukaku. Il Belga punta il City e non ha dubbi sul futuro

Come si affronta il City?

“Dobbiamo essere molto compatti a livello difensivo, ma dovremo provare e non avere paura. Penso che l’allenatore e il suo staff nei prossimi giorni faranno una bella analisi della partita e saremo pronti”.

Quanta voglia hai di giocare dall’inizio? “La gente ora sta vedendo le cose che so fare. L’Inter è più importante, il mister deve fare le scelte. Non è una risposta politica, guardo all’Inter e voglio che l’Inter vince. Dobbiamo tutti essere pronti”.

Poi la domanda sul suo futuro. Lukaku risponde “Ne parliamo dopo la finale, vediamo”. Non è un mistero però che lui vuole continuare la sua seconda avventura in nerazzurro. A tal proposito avrebbe già comunicato anche al neo allenatore del Chelsea Mauricio Pochettino di non voler tornare sulle sponde del Tamigi. Saranno i due club a dover trovare una soluzione, certo è che il Lukaku che si sta vedendo in nerazzurro da aprile in poi assomiglia terribilmente a quello del biennio di Conte e anche la dirigenza lo sa.