Lukaku Inter, messaggio a Pochettino: chiara la volontà del belga (GdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 05/06/2023

Lukaku Inter, il prestito del belga è in scadenza a fine stagione e il giocatore sembrerebbe già aver le idee chiare per il futuro.

A riportarlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, spiegando che l’attaccante avrebbe già comunicato alla dirigenza nerazzurra la sua volontà di restare a Milano considerando la sua esperienza al Chelsea chiusa. Messaggio recapitato anche al nuovo tecnico dei blues Mauricio Pochettino che starebbe valutando un suo ritorno.

Lukaku Inter, si prova il prestito bis: blues su Vlahovic

Dopo la finale di Istanbul i nerazzurri sarebbero pronti a trattare con il Chelsea per la permanenza del belga. Un acquisto a titolo definitivo sarebbe da escludere per via degli alti costi dell’operazione. Probabile, invece, un prestito bis ma a cifre più basse rispetto alla passata stagione.

Bisognerà dunque convincere i blues per ottenere uno sconto, la volontà del giocatore potrebbe risultare decisiva. Pochettino, intanto, si starebbe guardando intorno per una punta e avrebbe messo nel mirino il bianconero Vlahovic ma bisognerà fare i conti con la richiesta della Juventus.