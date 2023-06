Mercato Inter, Ancelotti gela gli entusiasmi nerazzurri

di Redazione, pubblicato il: 05/06/2023

(Mercato Inter) Nei giorni scorsi in Spagna si è parlato di affare fatto. L’Inter punta Nacho a parametro zero, l’offerta di un triennale è già arrivata a destinazione e il diretto interessato pare gradire molto.

Ma nel mercato come nella vita tra il dire ed il fare c’è sempre di mezzo il mare.

Nelle ultime ore sono arrivate le parole di Carlo Ancelotti, riportate dalla Gazzetta dello Sport, a raffreddare gli entusiasmi.

“Asensio, Ceballos e Nacho sono in scadenza di contratto – ha detto – e ho spiegato a tutti e tre il loro ruolo per il futuro. Dopo che l’ho fatto, il club ha formulato loro un’offerta. Marco (Asensio) ha preferito cambiare aria, gli altri due stanno facendo le loro valutazioni, ma io credo che alla fine rimarranno tutti e due”