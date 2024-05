Inter, parla Bento: il portiere dice la verità sull’interesse nerazzurro. E sul suo futuro…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 16/05/2024

Inter, Bento parla dell’interesse nerazzurro. In casa Inter, la squadra è al lavoro per preparare la sfida di campionato contro la Lazio. Una partita importante che servirà agli uomini di Inzaghi per festeggiare al meglio la vittoria dello scudetto e della seconda stella. Intanto, la dirigenza, ha già iniziato a programmare da tempo il futuro della rosa per la prossima stagione.

Ed uno dei nomi che, a dire dei media, sembra interessare maggiormente è quello del portiere brasiliano dell’Athletico Paranaense, Bento Krepski. Proprio l’estremo difensore, dopo la partita giocata contro il Danubio, ha parlato ai microfoni di ESPN dell’interesse mostrato nei suoi confronti dall’Inter e di quello che sarà il suo futuro.

Ecco le parole di Bento: “Quello che so è che sono speculazioni. L’Inter ha solo chiesto, non ha fatto una proposta ufficiale. Sono felice che loro facciano il mio nome, è il risultato del mio lavoro e delle mie prestazioni qui all’Athletico. Se dovesse davvero arrivare una proposta, vedremo cosa accadrà. Si tratta di incontrare il club e i miei agenti in modo che, se dovesse succedere, accadrà nel migliore dei modi per tutti”.