Inter, Inzaghi non si fida del Cagliari: le parole sulla partita. E sulla scelta di Mkhitaryan dall’inizio…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 14/04/2024

Inter, Inzaghi parla prima della partita. La sfida contro il Cagliari di questa sera è importantissima per la squadra nerazzurra che dovrà necessariamente portare a casa i tre punti per avvicinare quanto più possibile il ventesimo scudetto e la seconda stella. Intanto, prima della partita, il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di DAZN del match e di alcune scelte di formazione.

Ecco le parole di Inzaghi: “Sicuramente abbiamo visto l’accoglienza dei tifosi a San Siro, come sempre è stata magnifica. Sappiamo che manca ancora qualche punto a quello che tutti sogniamo da inizio campionato. Abbiamo una partita importantissima contro un avversario che sta bene e ne ha vinte 4 e pareggiate 2 delle ultime sette, è una squadra in salute. Record? Al di là dei record e delle tabelle, dobbiamo fare quei punti che ci mancano al più presto. Poi sulla vittoria di Udine e l’esultanza, dico che stanno bene tra di loro e coi tifosi, era giusto festeggiare così a parere mio perché è una partita molto importante in un percorso iniziato a luglio. Mkhitaryan titolare da diffidato? È normale, per noi è importantissimo, sta bene e cerco di sfruttarlo, bisogna guardare di partita in partita. Al di là di chi inizia, sono altrettanto importanti se non di più i cambi”