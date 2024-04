Inter, Bisseck parla della partita. E sulla sua crescita da quando è a Milano…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 14/04/2024

Inter, Bisseck parla prima della partita. Un match molto importante per la squadra nerazzurra che, in caso di vittoria questa sera contro il Cagliari, potrebbe avvicinare sensibilmente il ventesimo scudetto e la seconda stella della propria storia. I tre punti eventuali di stasera, consentirebbero a Lautaro e compagni di andare a giocare il derby e avere a disposizione due risultati su tre. Ma il Cagliari è una squadra molto ostica per modo di stare in campo e lo ha visto l’Atalanta lo scorso fine settimana.

Intanto, prima della partita, intervenuto su Inter Tv, il difensore nerazzurro Yann Bisseck, ha parlato della partita e di altri aspetti inerenti alla sua avventura in nerazzurro.

Ecco le parole di Bisseck: “Sarà una partita complicata, siamo ben preparati: abbiamo già affrontato squadre del genere in campionato. Il mister ci ha preparato, cercheremo di fare i tre punti e di vincere la partita. In cosa sono cresciuto? Quando arrivi da campionati più piccoli, in un campionato come quello di serie A e in una squadra come l’Inter non è semplice. Mi sono fatto trovare pronto quando il mister ha avuto bisogno. È l’inizio della mia carriera”.